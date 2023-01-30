Україна

Полтавці зіграють з командою з Боснії і Герцеговини.

Ворскла оголосила про наступного суперника на зборах у Туреччині. На 1-е лютого є домовленість про зустріч із представником чемпіонату Боснії й Герцеговини Вележем. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Після першого кола клуб Вележ розташувався у середині турнірної таблиці місцевої Прем’єр-ліги – на шостому місці. За підсумками минулого сезону команда Недіма Юсефбеговіча посіла п’яту сходинку турнірки.

Гра "біло-зелених" із Вележем відбудеться у перший день лютого о 14:00.

Раніше повідомлялось, що Ворскла відправила півзахисника Тотре в оренду у Шкендію.