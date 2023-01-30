Англія

Бразилець переходить в англійський клуб.

Досвідчений бразильський центральний захисник Атлетіко Феліпе Монтейро згодом перейде в АПЛ.

Як повідомляє Фабріціо Романо, Ноттінгем Форест близький до підписання контракту з бразильцем. Зазначається, що за Феліпе боровся Баєр, але не зміг витримати конкуренцію в боротьбі з англійцями.

Нагадаємо, Чинний контракт 33-річного виконавця добігає кінця вже після завершення поточного сезону.

У цьому сезоні Феліпе відіграв усього чотири матчі.