Англія

Півзахисник перебрався в стан "павичів".

Лідс на офіційному сайті оголосив про підписання контракту з Вестоном Маккенні на правах оренди до кінця сезону-2022/23, за умови отримання дозволу на роботу.

Він покидає Ювентус, провівши 96 матчів, у яких забив 13 голів і віддав п'ять результативних передач у всіх турнірах.

Американець став третім підписанням Лідса за січневе трансферне вікно після приходу Герогініо Рюттера та Макса Вобера.

Маккенні отримав футболку з номером 28, і він може дебютувати в недільному матчі Прем’єр-ліги проти Ноттінгем Форест на Сіті Граунд.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус не підписуватиме заміну для Маккенні.