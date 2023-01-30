Італієць може перебратись в АПЛ.
Ніколо Дзаньоло, getty images
30 січня 2023, 23:36
Трансферна сага навколо нападника Роми Ніколо Дзаньоло не закінчується та лише набирає оберти.
Як повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра, в підписанні італійського гравця зацікавлений Лідс Юнайтед. Англійський клуб вже розпочав перемовини.
У поточному сезоні Дзаньоло відіграв 17 матчів, забивши два голи та віддавши три гольові передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ніколо Дзаньоло ще може переглянути пропозицію іншого клубу з АПЛ — Борнмута.