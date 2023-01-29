Італія

Португальський керманич не знає, що робити з італійцем після скандальної поведінки останнього.

Відчайдушні намагання італійського півзахисника Ніколо Дзаньоло залишити розташування Роми під час поточного зимового трансферного вікна близькі до фіаско.

Однак побити горщики з представниками "вовків" своїм неналежним ставленням до роботи в колективі 23-річний виконавець уже встиг, тож відмова переходити до англійського Борнмута в підсумку може коштувати йому припинення виступів рівні Серії A до завершення поточної кампанії.

Про це відверто натякнув головний тренер Роми Жозе Моурінью під час свого передматчевого інтерв’ю напередодні гостьової гри проти Наполі.

"На жаль, схоже, що те, про що я раніше казав, збувається, і Дзаньоло залишиться в Ромі.

Коли гравець каже вам особисто, директорам клубу та товаришам по команді: "Я не хочу носити футболку Роми, не хочу грати в її складі та не хочу повертатись до тренувань", то що тут ще можна додати.

Я можу тільки відповісти: "На жаль", — заявив португальський фахівець.

У поточному сезоні Дзаньоло відіграв 17 матчів, забивши два голи та віддавши три гольові передачі.