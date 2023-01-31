Англія

"Святі" хочуть врятуватись від виліту.

Саутгемптон активно працює над посиленням складу в зимове трансферне вікно та приділив увагу атакувальній ланці.

Як стверджує журналіст Саша Тавольері, "святі" узгодили суму компенсації за форварда Пола Онуачу, зріст якого становить 201 см.

Очікується, що англійський клуб заплатить 18 мільйонів євро. Контракт буде розраховано на три з половиною роки.

В цьому сезоні нігерієць провів 22 матчі на клубному рівні, в яких відзначився 17 забитими голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Саутгемптон відкликав з Астон Вілли Беднарека.