Англія

Захисник перебрався в АПЛ.

Ноттінгем Форест став справжнім ньюсмейкером на трансферному ринку в цьому сезоні та зробив чергове підписання.

Як повідомляє офіційний сайт англійського клуба, новачком команди став захисник Атлетіко Феліпе.

Футболіст підписав угоду, яка залишить його в клубі до літа 2024 року.

"Я мріяв зіграти в Прем’єр-лізі, і я дуже радий стати частиною цього чудового клубу, який швидко розвивається. Ви бачите, що це клуб, який хоче справді розвиватися. Для мене це великий виклик, і я прийняв чітке рішення стати частиною історії тут і розвиватися разом з клубом", — наводить слова гравця офіційний сайт.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ноттінгем Форест близький до підписання Шелві.