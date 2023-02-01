Захисник перебрався в АПЛ.
Феліпе, фото Ноттінгем Форест
01 лютого 2023, 00:06
Ноттінгем Форест став справжнім ньюсмейкером на трансферному ринку в цьому сезоні та зробив чергове підписання.
Як повідомляє офіційний сайт англійського клуба, новачком команди став захисник Атлетіко Феліпе.
Футболіст підписав угоду, яка залишить його в клубі до літа 2024 року.
"Я мріяв зіграти в Прем’єр-лізі, і я дуже радий стати частиною цього чудового клубу, який швидко розвивається. Ви бачите, що це клуб, який хоче справді розвиватися. Для мене це великий виклик, і я прийняв чітке рішення стати частиною історії тут і розвиватися разом з клубом", — наводить слова гравця офіційний сайт.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ноттінгем Форест близький до підписання Шелві.