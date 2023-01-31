Англія

Новий раунд перемовин очікується зранку.

Останній день трансферного вікна — це завжди останні раунди затяжних перемовин між клубами. Не виключення — і дискусії між Челсі та Бенфікою з приводу купівлі "синіми" 22-річного центрхава Енцо Фернандеса.

"Це знову була напружена ніч перемовин щодо Енцо Фернандеса, оскільки президент Бенфіки Руї Кошта досі не дав зеленого світла пропозиції Челсі на суму 120 мільйонів євро. Челсі хотів прориву вночі, але поки нічого. Перемовини продовжаться вранці", — підсумував у своєму Твіттері Фабріціо Романо.

Що цікаво, інший журналіст перед тим повідомляв, що лондонці досягли з лісабонцями домовленості. Втім, схоже справи йдуть набагато складніше.

Нагадаємо, що аргентинець став найкращим молодим гравцем катарського Мундіалю.