Англія

Французький форвард знову міг опинитися в англійській Прем'єр-лізі.

Евертон в останній день трансферного вікна намагався підписати контракт з нападником Мілана Олів'є Жиру. Про це повідомляє Sky Italia.

За інформацією джерела, керівництво "ірисок" зробило пропозицію 36-річному французу, у якого влітку закінчується контракт із "россонері".

Зазначається, що Евертон був готовий заплатити футболісту 3,5 мільйона євро за другу частину цього сезону. Проте форвард збірної Франції відмовився.

Наразі Жиру продовжує переговори з Міланом про продовження контракту, а саме керівництво "россонері" навіть не вступало у процес обговорення його можливого трансферу.

Цього сезону Жиру провів 26 матчів, у яких забив 10 м'ячів та віддав шість результативних передач.