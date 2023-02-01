Французький форвард знову міг опинитися в англійській Прем'єр-лізі.
Олів'є Жиру, Getty Images
01 лютого 2023, 19:46
Евертон в останній день трансферного вікна намагався підписати контракт з нападником Мілана Олів'є Жиру. Про це повідомляє Sky Italia.
За інформацією джерела, керівництво "ірисок" зробило пропозицію 36-річному французу, у якого влітку закінчується контракт із "россонері".
Зазначається, що Евертон був готовий заплатити футболісту 3,5 мільйона євро за другу частину цього сезону. Проте форвард збірної Франції відмовився.
Наразі Жиру продовжує переговори з Міланом про продовження контракту, а саме керівництво "россонері" навіть не вступало у процес обговорення його можливого трансферу.
Цього сезону Жиру провів 26 матчів, у яких забив 10 м'ячів та віддав шість результативних передач.