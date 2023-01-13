Італія

Француз все ближче до пролонгації угоди з італійським клубом.

Нападник Мілана Олів'є Жиру близький до продовження контракту з клубом.

Як повідомляє інсайдер Нікола Скіра, у найближчі кілька тижнів керівники "росонері" проведуть зустріч з агентом 36-річного француза, щоб обговорити новий контракт. Заробітна плата форварда може становити близько 4 мільйонів євро. Сам футболіст згоден підписати контракт до 2025 року.

Нагадаємо, раніше французький клуб Тур висловив бажання перейменував на честь Олів'є свій стадіон.