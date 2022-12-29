Італія

Досвідчений футболіст залишиться в Італії

Нещодавно Олів'є Жиру став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції, та на цьому приємні новини для французького форварда не закінчуються.

Відомий італійський журналіст Фабріціо Романо повідомив, що до продовження контракту між Міланом і 36-річним нападником залишилося зовсім небагато часу. Також інсайдер зачепив майбутнє Ісмаеля Беннасера.

"Мілан завершить і підпише нову угоду з Олів'є Жиру у найближчі тижні. Є усна домовленість про нову угоду, оскільки поточний контракт закінчується у червні. Жиру залишиться.

Мілан також призначить нову зустріч з Беннасером, оскільки вони хочуть продовжити його контракт" — підсумував Романо у своєму Твіттері.

Нагадаємо, раніше французький клуб висловив бажання перейменував на честь Олів'є свій стадіон.