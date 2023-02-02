"Каноніри" працюють над посиленням складу.
Каллум Гадсон-Одої, getty images
02 лютого 2023, 22:40
Арсенал розглядає варіанти майбутнього посилення атакувальної ланки в найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання The Guardian, "каноніри" хочуть підписати вінгера, що належить Челсі, — Каллума Гадсона-Одої.
Зазначимо, що в активі англійського вінгера 17 матчів, гол і одна гольова передача у футболці Баєра в цьому сезоні.
Його контракт з Челсі розрахований до літа 2024 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал підписав новий контракт з нападником Габріелєм Мартінеллі.