Лондонці витратили дуже багато грошей цієї зими.
ГРЕМ ПОТТЕР - GETTY IMAGES
02 лютого 2023, 20:54
Головний тренер Челсі Грем Поттер прокоментував колосальні витрати клубу на трансфери під час зимового вікна.
“Коли ти витрачаєш гроші, зовнішній шум посилюється. Мати ресурси – це одна справа, інша – розподілити їх, прийняти правильні рішення, створити середовище.
Це захоплююча ситуація, це перевірка для мене та мого штабу. У нас багато хороших футболістів, нам потрібна здорова конкуренція, але часом не обходитиметься без розчарувань – так усе влаштовано.
Будуть незручні питання та розмови, оскільки вийти на поле можуть лише 11 осіб, заявка також обмежена. Потрібно бути чесним, відкритим, поважати той факт, що люди хочуть грати", – цитує Поттера ESPN.
Нагадаємо, лондонський Челсі здійснив найдорожчий трансфер в історії АПЛ. "Аристократи" придбали півзахисника Бенфіки Енцо Фернандеса. Загалом "сині" взимку витратили 329,50 млн €.