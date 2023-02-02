Англія

Лондонці витратили дуже багато грошей цієї зими.

Головний тренер Челсі Грем Поттер прокоментував колосальні витрати клубу на трансфери під час зимового вікна.

“Коли ти витрачаєш гроші, зовнішній шум посилюється. Мати ресурси – це одна справа, інша – розподілити їх, прийняти правильні рішення, створити середовище.

Це захоплююча ситуація, це перевірка для мене та мого штабу. У нас багато хороших футболістів, нам потрібна здорова конкуренція, але часом не обходитиметься без розчарувань – так усе влаштовано.

Будуть незручні питання та розмови, оскільки вийти на поле можуть лише 11 осіб, заявка також обмежена. Потрібно бути чесним, відкритим, поважати той факт, що люди хочуть грати", – цитує Поттера ESPN.

Нагадаємо, лондонський Челсі здійснив найдорожчий трансфер в історії АПЛ. "Аристократи" придбали півзахисника Бенфіки Енцо Фернандеса. Загалом "сині" взимку витратили 329,50 млн €.