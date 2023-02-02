Англія

Перший коментар новоспеченого гравця "аристократів".

Новачок Челсі Енцо Фернандес прокоментував свій трансфер в лондонський клуб.

"Я дуже радий можливості, яку дав мені Челсі, і я зроблю все, щоб досягти клубних цілей.

Як гравець та особистість, я можу запропонувати хорошу енергетику, і я віддам усі сили та підтримаю своїх товаришів за командою, щоб зробити їх ще кращими.

Челсі — великий клуб. Це клуб, який завжди бореться за трофеї й нещодавно виграв Лігу чемпіонів. Ми прагнутимемо досягти всього, чого хоче клуб, і вивести його на новий рівень.

Я ще не грав ні з ким із моїх нових товаришів по команді, і в мене ще не було можливості поспілкуватися ні з ким із них, але я знаю, хто вони такі, і я з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати з ними всіма!" – сказав Фернандес.

Нагадаємо, що перехід Енцо Фернандеса з лісабонської Бенфіки в лондонський Челсі став найдорожчим вхідним трансфером в історії англійської Прем'єр-ліги.