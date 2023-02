Лондонський Арсенал оголосив про голосування на звання найкращого гравця січня в клубі. Серед претендентів українець Олександр Зінченко.

За клубну нагороду він позмагається з Нкетією, Рамсдейлом і Едегором. Відзначимо, що українець взяв участь в п'яти матчах в січні.

🏆 It’s January Player of the Month time 💪



📞 Nketiah

🔋 Zinchenko

🧤 Ramsdale

💫 Odegaard



🗳 Get voting, Gooners 👇