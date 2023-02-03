Англія

Вінгер Крістал Пелес отримав нагороду за підсумками минулого місяця.

Англійська Прем'єр-ліга підбиває підсумки січня 2023 року, назвавши автора кращого гола минулого місяця в чемпіонаті Англії-2022/23.

Ним став нападник Крістал Пелес Майкл Олісе, який у перенесеному матчі сьомого туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед виконав неймовірний дальній штрафний, з яким не зміг впоратися голкіпер "червоних дияволів" Давид Де Хеа.

Цікаво також те, що цей гол у виконанні 21-річного англійця відбувся у компенсований до другого тайму час і приніс до активу Крістал Пелес нічийний результат (1:1).

A cause for celebration, Michael! 😅 pic.twitter.com/3PQE14m575 — Premier League (@premierleague) February 3, 2023

Нагадаємо, що найкращим тренером січня в АПЛ став керманич лондонського Арсеналу Мікель Артета, а приз найкращого футболіста місяця отримав форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд.