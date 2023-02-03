Англія

25-річний англієць провів ударний перший місяць у новому році.

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд був визнаний найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги за підсумками січня. Про це повідомляє прес-служба АПЛ.

За підсумками голосування 25-річний англієць випередив Дена Берна (Ньюкасл), Бреннана Джонсона (Ноттінгем Форест), Ріяда Мареза (Манчестер Сіті), Соллі Марча (Брайтон), Давіда Рая (Брентфорд) та Букайо Саку (Арсен).

Минулого місяця Рашфорд провів чотири поєдинки у чемпіонаті Англії, в яких забив три м'ячі. Він забивав у ворота Борнмута, Манчестер Сіті та Арсеналу.

Також зазначимо, що для Рашфорда це друга нагарда найкращому футболістові місяця цього сезону та третя в кар'єрі.

Раніше повідомлялося, що Рашфорда було визнано найкращим гравцем МЮ за підсумками січня.