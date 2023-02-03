Англія

Коуч "канонірів" отримав заслужене визнання.

Наставник Арсеналу Мікель Артета визнаний найкращим тренером Англійської Прем'єр-ліги в січні, повідомляється на офіційному сайті АПЛ.

В січні Арсенал зіграв внічию з Ньюкаслом (0:0), вперше з 2014 року обіграв на виїзді Тоттенгем (2:0), а потім здолав Манчестер Юнайтед (3:2).

Безпрограшна серія Арсеналу налічує вже 13 матчів, що є найдовшою серією в Прем’єр-лізі за останні п’ять років.

Раніше повідомлялось, що Арсенал продовжив контракт із Мартінеллі.