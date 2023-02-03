Англія

Бразилець згадав, як приєднався до складу "синіх".

Вінгер Фулгема Вілліан, який довгий час грав за Шахтар, пригадав, як перейшов до лондонського Челсі.

"Я мав піти в Тоттенгем. Я був у Лондоні майже три тижні, чекав, чекав, чекав. І того дня, коли я їхав підписувати контракт зі "шпорами", прийшов Челсі.

Мій агент сказав: Челсі подзвонив і хоче, щоб ти був там, що нам тепер робити?" Я сказав, що хочу поїхати до Челсі.

Я також поважаю Тоттенгем, але це був найкращий вибір у моїй кар'єрі, тому що я мріяв перейти до Челсі.

Коли я був в Україні, я дивився на таких хлопців як Террі, Дрогба, Ессьєн, Лемпард, Ешлі Коул, багато зірок", - сказав Віліан в інтерв'ю The Times.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шахтар, Україна, третій клуб із Лондона, бажання грати до 40 років та інше: велике інтерв'ю Вілліана