Україна

Для харківської команди це друга перемога на зборах у Туреччині.

Харківський Металіст 1925 продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні, 3 лютого, команда Едмара та Голодюка провела черговий контрольний матч, у якому здобула перемогу над Гостиваром з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол у ворота команди з Північної Македонії був забитий на 77 хвилині, а його автором став Костянтин Бичек.

Металіст 1925 — Гостивар 1:0

Гол: Бичек, 77.

Металіст 1925: Мозіль (Потімков І., 46), Шершень (Жичиков, 62), Потімков Ю. (Безууглий, 62), Курило (Ткачук, 62), Рудавський (Коваленко І., 62), Мартинюк (Габелок, 62), Обінайя (Бичек, 62), Ногейра, Ременюк (Русин, 62), Дмитренко (Капінус, 62), Чирук (Островський, 62).

Гостивар: Джасар (Бужар, 82), Дервіши (Пановські, 46), Кіровскі, Стоянов, Зука (Христовськи, 82), Абазі, Танушев, Спіркоскі (Айдіні, 34), Хрістов (Керім, 43), Джурджевіч (Рюштю, 80), Каланоскі (Петковский, 46).

Попередження: Стоянов, Джасар.

Раніше Металіст 1925 оголосив імена ще трьох спаринг-партнерів на зборах у Туреччині.