Гравець змінив третій клуб в цьому сезоні.
Михаіл Гечев
03 лютого 2023, 16:40
Пресслужба Миная оголосила про підписання 25-річного молдавського півзахисника Михаіла Гечева. В Минаї Гечев буде виступати під 7 номером.
Сезон-2022/23 Гечев розпочав у рівненському Вересі, а згодом перебрався до молдовського Зімбру з Кишинева. В осінній частині хавбек провів 10 матчів у всіх турнірах, забив один гол та зробив одну результативну передачу.
Також Гечев захищав кольори молдовських ФК Сфинтул Георге, Петрокуб Хинчешти та тираспольського Шерифу.
Раніше повідомлялось, що Селезньов не полетів з Минаєм на збір до Туреччини.