Україна

Гравець змінив третій клуб в цьому сезоні.

Пресслужба Миная оголосила про підписання 25-річного молдавського півзахисника Михаіла Гечева. В Минаї Гечев буде виступати під 7 номером.

Сезон-2022/23 Гечев розпочав у рівненському Вересі, а згодом перебрався до молдовського Зімбру з Кишинева. В осінній частині хавбек провів 10 матчів у всіх турнірах, забив один гол та зробив одну результативну передачу.

Також Гечев захищав кольори молдовських ФК Сфинтул Георге, Петрокуб Хинчешти та тираспольського Шерифу.

Раніше повідомлялось, що Селезньов не полетів з Минаєм на збір до Туреччини.