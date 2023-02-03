Україна

Хавбек дніпрян поділився своїми думками після гри з Мурою.

Півзахисник Дніпра-1 Едуард Сарапій прокоментував перемогу своєї команди у матчі проти словенської Мури (2:1), у якому він відзначився переможним голом.

"Це був чистий гол. Ми вбігали у точки, в які повинні були, про що нам казали перед грою. Постійно відпрацьовуємо стандартні положення, тому ми виконали все, як було треба.

Краще нехай мій суперник працює корпусом, ніж знаходиться у мене за спиною. Додам, що мені краще грати з такими габаритними нападниками, ніж проти юрких та швидких.

Проти нас діяв конкурентоспроможній склад, у хорошому сенсі бійцюгани. Такі ігри нам потрібні, адже у нашому чемпіонаті багато таких команд. Так що для нас це чудовий спаринг, ну а ми набираємо форму перед Лігою конференцій.

Ми відпрацьовуємо зв’язки, які повинні бути з будь-яким партнером. Кожен повинен діяти так, як наполягає на цьому тренер, тому усі один одного розуміють", - наводить слова Сарапія прес-служба клубу.

Зазначимо, що наразі Дніпро-1 проводить черговий спаринг проти казахстанського Атирау. На Football.ua доступна відео-трансляція матчу.