"Червоні дияволи" хочуть підписати нападника.
Ансу Фаті, getty images
03 лютого 2023, 19:59
Манчестер Юнайтед розглядає варіанти посилення атакувальної ланки наступним літнім трансферним вікном.
Як повідомляє видання Sport.es, "червоні дияволи" хочуть підписати нападника Барселони Ансу Фаті найближчим літом.
Зазначимо, що в цьому сезоні іспанський футболіст провів 30 матчів на клубному рівні, в яких відзначився шістьма голами та трьома асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона готова розлучитися з Фаті, Торресом та Рафіньєю.