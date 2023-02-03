Манчестер Юнайтед розглядає варіанти посилення атакувальної ланки наступним літнім трансферним вікном.

Як повідомляє видання Sport.es, "червоні дияволи" хочуть підписати нападника Барселони Ансу Фаті найближчим літом.

Зазначимо, що в цьому сезоні іспанський футболіст провів 30 матчів на клубному рівні, в яких відзначився шістьма голами та трьома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона готова розлучитися з Фаті, Торресом та Рафіньєю.