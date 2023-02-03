Англія

"Червоні дияволи" хочуть підписати нападника.

Манчестер Юнайтед розглядає варіанти посилення атакувальної ланки наступним літнім трансферним вікном.

Як повідомляє видання Sport.es, "червоні дияволи" хочуть підписати нападника Барселони Ансу Фаті найближчим літом.

Зазначимо, що в цьому сезоні іспанський футболіст провів 30 матчів на клубному рівні, в яких відзначився шістьма голами та трьома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона готова розлучитися з Фаті, Торресом та Рафіньєю.