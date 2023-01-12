Іспанія

Несподіваний поворот від каталонського клубу, який, схоже, знайшов звідки взяти гроші на нових гравців.

Півзахисник Рафінья Діас, а також нападники Анссумане Фаті та Ферран Торрес можуть залишити Барселону у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє Transfer News Live з посиланням на El Chiringuito.

За інформацією джерела, керівництво "блаугранас" готове вислухати пропозиції інших клубів щодо трансферів трьох вищезгаданих гравців, якщо вони будуть гідними.

Таким чином, Барселона розраховує отримати кошти для здійснення нових придбань. До того ж, це допоможе розвантажити зарплатну відомість клубу.

У нинішньому сезоні Фаті провів 23 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав три асисти. На рахунку Торреса 21 матч, п'ять забитих м'ячів та один асист, а у Рафіньї — 21 поєдинок, три голи та п'ять гольових передач.