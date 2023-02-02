У півфіналі Кубка англійської ліги Манчестер Юнайтед на своєму полі повторно обіграв Ноттінгем Форест з рахунком 2:0.

Перемогу "червоним дияволам" принесли забиті м'ячі у виконанні Марсьяля та Фреда.

Зазначимо, що у першому матчі було зафіксовано перемогу МЮ з рахунком 3:0.

Таким чином, МЮ пробрався до фіналу Кубка англійської ліги, де зіграє проти Ньюкасла.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Ноттінгем Форест в Кубку англійської ліги:

Манчестер Юнайтед — Ноттінгем Форест 2:0
Голи: Марсьяль, 73, Фред, 76.

Манчестер Юнайтед: Хітон, Ван-Біссака, Варан (Магвайр, 80), Мартінес, Шоу, Каземіро (Лінделеф, 80), Фред, Фернандеш, Вегорст (Марсьяль, 63), Антоні (Санчо, 63), Гарначо (Рашфорд, 62). 

Ноттінгем Форест: Хеннессі, Вільямс, Болі, Маккенна, Лоді (Ор'є, 65), Фройлер (Данило, 64), Скарпа (Хеммонд, 86), Мангаля, Серрідж (Осонг, 86), Денніс, Джонсон (Майтен, 64).

Попередження: Фред, Серрідж, Каземіро.