Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка англійської ліги, що відбувся 1 лютого 2023 року, 22:00.
Манчестер Юнайтед — Ноттінгем Форест, Getty Images
02 лютого 2023, 09:30
У півфіналі Кубка англійської ліги Манчестер Юнайтед на своєму полі повторно обіграв Ноттінгем Форест з рахунком 2:0.
Перемогу "червоним дияволам" принесли забиті м'ячі у виконанні Марсьяля та Фреда.
Зазначимо, що у першому матчі було зафіксовано перемогу МЮ з рахунком 3:0.
Таким чином, МЮ пробрався до фіналу Кубка англійської ліги, де зіграє проти Ньюкасла.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Ноттінгем Форест в Кубку англійської ліги:
Манчестер Юнайтед — Ноттінгем Форест 2:0
Голи: Марсьяль, 73, Фред, 76.
Манчестер Юнайтед: Хітон, Ван-Біссака, Варан (Магвайр, 80), Мартінес, Шоу, Каземіро (Лінделеф, 80), Фред, Фернандеш, Вегорст (Марсьяль, 63), Антоні (Санчо, 63), Гарначо (Рашфорд, 62).
Ноттінгем Форест: Хеннессі, Вільямс, Болі, Маккенна, Лоді (Ор'є, 65), Фройлер (Данило, 64), Скарпа (Хеммонд, 86), Мангаля, Серрідж (Осонг, 86), Денніс, Джонсон (Майтен, 64).
Попередження: Фред, Серрідж, Каземіро.