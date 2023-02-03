Англія

Українець вже тренується на повну силу.

Новачок Борнмута Ілля Забарний провів перше тренування в англійському клубі. Фото з тренування публікує офіційний сайт Борнмута.

В суботу Борнмут гратиме на виїзді проти Брайтона Роберто Де Дзербі. Початок поєдинку о 17:00.

Нагадаємо, центральний захисник київського Динамо Ілля Забарний перейшов в англійський Борнмут, підписавши контракт до літа 2028 року.

У футболці київського Динамо український захисник провів 84 матчі у всіх турнірах, в яких він забив один гол і віддав два асисти. Також український центрбек по одному разу виграв із "біло-синіми" чемпіонат України, Кубок України та Суперкубок України.