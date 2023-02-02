Англійська Прем'єр-ліга поповнилася одразу двома українськими футболістами.
Михайло Мудрик та Ілля Забарний, footballua.tv
02 лютого 2023, 15:10
Зимове трансферне вікно в Європі залишилося позаду і для України воно було дуже плідним.
Портал 90min склав рейтинг топ-10 зимових трансферів, до якого потрапили відразу два українські футболісти, які перебралися до англійської Прем'єр-ліги.
Нагадаємо, захисник Динамо Ілля Забарний перейшов до Борнмута, а вінгер Шахтаря Михайло Мудрик вирушив до Челсі.
Топ-10 зимових трансферів за версією 90min:
1. Жоау Канселу з Манчестер Сіті до Баварії;
2. Михайло Мудрик з Шахтаря до Челсі;
3. Педро Порро зі Спортінга до Тоттенгема;
4. Аззедін Унаї з Анже до Марселя;
5. Бенуа Бадьяшиль з Монако до Челсі;
6. Ілля Забарний з Динамо до Борнмута;
7. Гаррі Суттар зі Сток Сіті в Лестер;
8. Мало Гюсто з Ліона до Челсі;
9. Леандро Троссард з Брайтона в Арсенал;
10. Янн Зоммер із Боруссії Менхенгладбах до Баварії.
"Челсі з нещадністю урвав Мудрика з-під носа Арсеналу. "Сині" були змушені заплатити колосальні 100 мільйонів фунтів стерлінгів, якщо враховувати бонуси. Українець виглядає як суперзірка на стадії становлення, а його виступ на Енфілді дав вболівальникам надію на прогрес. Є віра, що 22-річний талант зможе врятувати похмурий сезон для Челсі", — так описує видання Мудика у своєму рейтингу.
"Дивно, але Борнмут якимось дивом зміг підписати талановитого гравця Забарного. Цей хлопець чудово виглядав у великих турнірах за збірну України та грав у Лізі чемпіонів як вдома", — написано про Забарного.
Раніше повідолялося, що Челсі зможе заявити лише трьох новачків на Лігу чемпіонів.