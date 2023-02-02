Англія

Англійська Прем'єр-ліга поповнилася одразу двома українськими футболістами.

Зимове трансферне вікно в Європі залишилося позаду і для України воно було дуже плідним.

Портал 90min склав рейтинг топ-10 зимових трансферів, до якого потрапили відразу два українські футболісти, які перебралися до англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, захисник Динамо Ілля Забарний перейшов до Борнмута, а вінгер Шахтаря Михайло Мудрик вирушив до Челсі.

Топ-10 зимових трансферів за версією 90min:

1. Жоау Канселу з Манчестер Сіті до Баварії;

2. Михайло Мудрик з Шахтаря до Челсі;

3. Педро Порро зі Спортінга до Тоттенгема;

4. Аззедін Унаї з Анже до Марселя;

5. Бенуа Бадьяшиль з Монако до Челсі;

6. Ілля Забарний з Динамо до Борнмута;

7. Гаррі Суттар зі Сток Сіті в Лестер;

8. Мало Гюсто з Ліона до Челсі;

9. Леандро Троссард з Брайтона в Арсенал;

10. Янн Зоммер із Боруссії Менхенгладбах до Баварії.

"Челсі з нещадністю урвав Мудрика з-під носа Арсеналу. "Сині" були змушені заплатити колосальні 100 мільйонів фунтів стерлінгів, якщо враховувати бонуси. Українець виглядає як суперзірка на стадії становлення, а його виступ на Енфілді дав вболівальникам надію на прогрес. Є віра, що 22-річний талант зможе врятувати похмурий сезон для Челсі", — так описує видання Мудика у своєму рейтингу.

"Дивно, але Борнмут якимось дивом зміг підписати талановитого гравця Забарного. Цей хлопець чудово виглядав у великих турнірах за збірну України та грав у Лізі чемпіонів як вдома", — написано про Забарного.

Раніше повідолялося, що Челсі зможе заявити лише трьох новачків на Лігу чемпіонів.