Англія

Гарі О'Ніл поділився своїми думками від переходу молодого українця до його клубу.

Головний тренер Борнмута Гарі О'Ніл прокоментував підписання центрального захисника київського Динамо Іллі Забарного.

"Це дуже талановитий хлопець. Вражає фізичними даними, добре рухається, сильний, може працювати з м’ячем. Він зіграв багато матчів на топовому рівні як для його віку.

Це дійсно хороший трансфер. Звісно, він прибув до нас під час міжсезоння, тому ми повинні над цим попрацювати. Це фантастичне підписання для нас", - наводить слова О'Ніла Football Daily.

Свій найближчий матч Борнмут проведе завтра, 4 лютого, у рамках 22 туру англійської Прем'єр-ліги проти Брайтона.

Раніше повідомлялося, що Забарний провів перше тренування в Борнмуті.