Англія

Форварду просто не пощастило.

Головний тренер Челсі Грем Поттер дав коментар щодо виключення Пьєра-Еймеріка Обамеянга з заявки в Лізі чемпіонів.

"Обамеянг – професіонал. Розумію, що він буде засмучений, проте йому просто не пощастило, він боротиметься за своє місце до кінця сезону.

Звичайно була розмова з приводу цього, це необхідно. Обамеянг не зробив нічого поганого", — наводить слова тренера Independent.

В цьому сезоні відіграв 18 матчів, в яких відзначився трьома голами та результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі дозаявив на Лігу чемпіонів Михайла Мудрика, Енцо Фернандеса та Жоау Феліша.