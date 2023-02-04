Іспанський тренер — про посилення складу.
Хосеп Гвардіола, getty images
04 лютого 2023, 12:04
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про розмову зі спортивним директором клуба щодо підписання нового захисника.
"Придбання нового захисника? Ми розмовляли з Чікі Бегірістайном, але знадобилося три хвилини. Я запитав: "У вас є щось?" Він сказав "ні". Я сказав: "Почекай". Ось і все".
Я віддаю перевагу трансферу за кілька місяців до кінця сезону, ми зможемо це зробити без шалених грошей. Влітку побачимо", — наводить слова Гвардіоли Фабріціо Романо.
Нагадаємо, раніше головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола побажав удачі Жоау Канселу в новому клубі та пояснив причини відходу гравця.