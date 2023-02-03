Англія

Фахівець шокований витратами лондонського клубу.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував січневі трансфери Челсі. Нагадаємо, що витрати лондонців перевищили 300 мільйонів євро.

"Це несподівано, тому що це не клуб-держава. Ми виграли 11 титулів за останні 5 років, хоча витрачали на рівні 5-6 клубів АПЛ.

Витрати Челсі мене не стосуються. Ми знаємо, що ми працюємо. Зараз ринок шокує. Те, що роблять інші клуби — не моя справа", — сказав Гвардіола.

Нагадаємо, взимку до Челсі приєдналися центральний півзахисник Енцо Фернандес (121 млн євро), вінгер Михайло Мудрик (70+30 млн євро), центральний захисник Бенуа Бадьяшиль (38 млн євро), вінгер Ноні Мадуеке (35 млн євро), правий захисник Мало Гюсто (30 млн євро, лишився в оренді в Ліоні), півзахисник Андрей Сантос (12,5 млн євро), форвард Датро Фофана (12 млн євро) та нападник Жоау Феліш (оренда за 11 млн євро).

Нагадаємо, раніше трансфери Челсі прокоментував Юрген Клопп.