Фахівець шокований витратами лондонського клубу.
ХОСЕП ГВАРДІОЛА, GETTY IMAGES
03 лютого 2023, 17:55
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував січневі трансфери Челсі. Нагадаємо, що витрати лондонців перевищили 300 мільйонів євро.
"Це несподівано, тому що це не клуб-держава. Ми виграли 11 титулів за останні 5 років, хоча витрачали на рівні 5-6 клубів АПЛ.
Витрати Челсі мене не стосуються. Ми знаємо, що ми працюємо. Зараз ринок шокує. Те, що роблять інші клуби — не моя справа", — сказав Гвардіола.
Нагадаємо, взимку до Челсі приєдналися центральний півзахисник Енцо Фернандес (121 млн євро), вінгер Михайло Мудрик (70+30 млн євро), центральний захисник Бенуа Бадьяшиль (38 млн євро), вінгер Ноні Мадуеке (35 млн євро), правий захисник Мало Гюсто (30 млн євро, лишився в оренді в Ліоні), півзахисник Андрей Сантос (12,5 млн євро), форвард Датро Фофана (12 млн євро) та нападник Жоау Феліш (оренда за 11 млн євро).
Нагадаємо, раніше трансфери Челсі прокоментував Юрген Клопп.