Англія

Іспанець може змінити команду.

Тоттенгем розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Calciomercato, лондонський клуб все ще претендує на Жерара Деулофеу, не дивлячись на те, що взимку перехід зірвався.

В іспанського футболіста поки що травма коліна, тому угода не відбулась. Реабілітація гравця очікується в травні.

Зазначимо, що в цьому сезоні Деулофеу відіграв 18 матчів на клубному рівні, в яких відзначився трьома голами та сімома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рома бачить в Деулофеу заміну Дзаньоло на випадок трансферу.