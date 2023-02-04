Манчестер Юнайтед очікують зміни у складі.
Тен Гаг та Гаррі Магвайр, getty images
04 лютого 2023, 14:56
Манчестер Юнайтед готується до наступного трансферного вікна з метою посилення складу, проте для цього треба зробити декілька вихідних переходів.
Як повідомляє видання Mirror, головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Гаг готовий розлучитися с шістьома гравцями.
Мова йде про захисників Гаррі Магвайра, Еріка Баї, Алекса Теллеса, півзахисників Скотта Мактомінея та Доні Ван Де Бека та нападника Антоні Марсьля.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед планує придбати нападника Барселони Ансу Фаті влітку.