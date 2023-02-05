Англія

Німецький фахівець хоче знайти причину жахливої гри.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клоппа прокоментував поразку у матчі проти Вулвергемптона.

"Я не можу сидіти тут і говорити, що все гаразд, бо це не так. Мене запитали, чи все це пов'язано з минулим сезоном, в якому ми провели 63 гри. Зрозуміло, що це вплинуло на початок сезону, але як довго це триватиме? Вже лютий, якщо вірити моїм годинникам.

Можливо, це було проблемою, але перші 12 хвилин, як у цьому матчі, заборонено. Ми просто одержали результат цього.

Це не ті 3:0, які виглядають так, наче Вулвз були набагато кращими. У них все виходило у перші 12 хвилин і наприкінці матчу", – сказав тренер Ліверпуля.

У наступному матчі Ліверпуль зіграє проти Евертона 13 лютого.