Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 4 лютого 2023 року, 19:30.

У поєдинку 22 тури англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл зіграв внічию з Вест Гемом. Матч закінчився із рахунком 1:1.

"Сороки" відкрили рахунок вже у дебюті зустрічі, коли на третій хвилині результативним ударом відзначився Вілсон. Однак на 32 хвилині "молотобійці" зрівняли цифри на табло завдяки голу у виконанні Пакети.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ньюкасл — Вест Гем в АПЛ:

Ньюкасл – Вест Гем 1:1

Голи: Вілсон, 3 – Пакета, 32.

Ньюкасл: Поуп – Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн – Віллок (Андерсон, 81), Лонгстафф, Жоелінтон – Альмірон (Мерфі, 81), Вілсон, Сен-Максімен (Гордон, 69).

Вест Гем: Фабіанський – Агер, Огбонна, Керер (Джонсон, 46) – Емерсон, Райс, Пакета (Соучек, 74), Цоуфал (Даунз, 90+2) – Бенрахма (Форнальс, 74), Боуен – Антоніо (Інгз, 80).

Попередження: Віллок, Жоелінтон.