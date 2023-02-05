Англія

Солідне досягнення для 59-річного шотландця.

У матчі 22 туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл поділив очки з Вест Гемом. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Для головного тренера "молотобійців" Девіда Моєса це була 642 гра на посаді наставника клубів чемпіонату Англії. За цим показником Моєс випередив Харрі Реднаппа та вийшов на третє місце в історії АПЛ.

Попереду лише Алекс Фергюсон — 810 матчів та Арсен Венгер — 828 зустрічей.

Нагадаємо, Моєс за свою кар'єру встиг попрацювати з Престоном, Евертоном, Манчестер Юнайтедом, Реал Сосьєдадом та Сандерлендом.