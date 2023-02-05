Чемпіон світу може переїхати на Стемфорд Брідж.
АЛЕКСІС МАК АЛЛІСТЕР, GETTY IMAGES
05 лютого 2023, 15:59
Півзахисник Брайтона Алексіс Мак Аллістер може стати черговим новачком Челсі, про це повідомляє журналіст Гастон Едул.
За інформацією джерела, аргентинець не хоче продовжувати контракт з клубом і керівництво знає про це, тому для "синіх" покупка Алексіса може вийти не сильно затратною з фінансової точки зору.
Нинішня угода Мак Аллістера з Брайтоном спливає у 2025 році. Ціна футболіста на трансферному ринку — 42 мільйони євро.
Мак Аллістер у поточному сезоні відіграв 19 матчів, забивши 7 голів та віддавши один гольовий пас.