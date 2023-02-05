Англія

Чемпіон світу може переїхати на Стемфорд Брідж.

Півзахисник Брайтона Алексіс Мак Аллістер може стати черговим новачком Челсі, про це повідомляє журналіст Гастон Едул.

За інформацією джерела, аргентинець не хоче продовжувати контракт з клубом і керівництво знає про це, тому для "синіх" покупка Алексіса може вийти не сильно затратною з фінансової точки зору.

Нинішня угода Мак Аллістера з Брайтоном спливає у 2025 році. Ціна футболіста на трансферному ринку — 42 мільйони євро.

Мак Аллістер у поточному сезоні відіграв 19 матчів, забивши 7 голів та віддавши один гольовий пас.