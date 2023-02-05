Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 5 лютого 2023 року, 10:00.
Динамо — Вайле, ФК Динамо Київ
05 лютого 2023, 14:43
Київське Динамо у товариському матчі на навчально-тренувальних зборах у Туреччині впевнено обіграло датський Вайле з рахунком 2:0.
Перемогу команді Мірчі Луческу забезпечили забиті м'ячі у виконанні Владислава Супряги та Олександра Яцика.
До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Динамо — Вайле:
Динамо — Вайле 2:0
Голи: Супряга, 11, Яцик, 81.
Динамо (1 тайм): Нещерет – Караваєв, Попов, Дячук, Дубінчак – Сидорчук, Царенко – Беніто, Лонвейк, Волошин — Супряга.
Динамо (2 тайм): Нещерет — Вівчаренко, Сирота, Бурда, Малиш — Андрієвський, Яцик, Гармаш — Беніто (Пашко, 62), Кабаєв — Супряга (Горбач, 62).