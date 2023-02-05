Київське Динамо у товариському матчі на навчально-тренувальних зборах у Туреччині впевнено обіграло датський Вайле з рахунком 2:0.

Перемогу команді Мірчі Луческу забезпечили забиті м'ячі у виконанні Владислава Супряги та Олександра Яцика.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Динамо — Вайле:

Динамо — Вайле 2:0
Голи: Супряга, 11, Яцик, 81.

Динамо (1 тайм): Нещерет – Караваєв, Попов, Дячук, Дубінчак – Сидорчук, Царенко – Беніто, Лонвейк, Волошин — Супряга.

Динамо (2 тайм)Нещерет — Вівчаренко, Сирота, Бурда, Малиш — Андрієвський, Яцик, Гармаш — Беніто (Пашко, 62), Кабаєв — Супряга (Горбач, 62).