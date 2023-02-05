Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 22 туру чемпіонату Англії, що відбувся 5 січня 2023, 18:30.

У центральному матчі 22 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем здобув на своєму полі мінімальну перемогу над Манчестер Сіті.

Автором єдиного голу в цьому протистоянні став нападник "шпор" Гаррі Кейн, який завдяки цьому забитому м'ячу не тільки третім в історії досяг позначки у 200 голів в АПЛ, але й став найкращим бомбардиром в історії "шпор" (267 голів).

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Тоттенгем — Манчестер Сіті в 22 турі АПЛ-2022/23:

Тоттенгем — Манчестер Сіті 1:0

Гол: Кейн, 15



Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Девіс — Емерсон, Гейб’єрг, Бентанкур, Перішич (Сессеньйон, 79) — Кулушевські (Санчес, 88), Сон (Біссума, 84) — Кейн.



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Аке — Льюїс, Родрі, Б. Сілва (Гюндоган, 85) — Марез (де Брюйне, 58), Альварес, Гріліш — Голанд.



Попередження: Бентанкур, Ромеро, Перішич — Едерсон.

На 87-й хвилині був вилучений Крістіан Ромеро (Тоттенгем) (друге попередження).