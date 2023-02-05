Англія

Гол у ворота Ман Сіті став для Гаррі дуже знаковим.

Нещодавно у матчі з Фулгемом Гаррі Кейну вдалося зрівнятися з Джиммі Грівзом за кількістю голів у складі Тоттенгема. Більше того, англієць встановив унікальне досягнення у 300 матчі за клуб.

За підсумками ж першого тайму центрального матчу 22 туру АПЛ проти між "шпорами" та Ман Сіті Гаррі вдалося побити рекорд Грівза. Лондонці виграють 1:0, а єдиний м'яч на свій рахунок записав саме 29-річний нападник. Тепер на рахунку "гравця одного сезону" 267 голів у футболці Тоттенгема.

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