Англія

Бразильський центрбек продовжить кар'єру на Стемфорд Брідж.

Центральний захисник лондонського Челсі Тіаго Сілва найближчим часом має продовжити угоду зі своїм нинішнім клубом. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Відомо, що угода, яка діє до кінця сезону, буде продовжена до літа 2024 року. Переговори на завершальній стадії. Челсі вважає бразильця найкращим оборонцем команди та лідером в роздягальні.

У поточному сезоні Тіаго Сілва провів 24 поєдинки, в яких він віддав дві результативні передачі та отримав два попередження.