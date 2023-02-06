Турция

Внаслідок стихійного лиха загинули вже понад 1400 людей.

Колишній вінгер Челсі Крістіан Атсу, який нині виступає в Туреччині, опинився під завалами після замлетрусів у країні. Про це повідомляє The Independent.

Нагадаємо, землетрус силою 7,8 балів стався сьогодні на півдні Туреччини та півночі Сирії. Після цього було зафіксовано ще один землетрус силою 7,5 бала.

За інформацією джерела, серед постраждалих є Атсу, який перебрався до Хатайспора влітку. Крістіан разом із спортивним директором клубу Танером Саувтом опинилися у пастці під завалами однієї з будівель.

У різних районах Туреччини розгорнуто велику рятувальну операцію. Внаслідок стихійного лиха вже загинуло понад тисячу людей. Багато поранено чи зникли безвісти.

Крім Челсі та Хатайспора, Атсу виступав за Ньюкасл, Порту, Ріу Аве, Вітесс, Евертон, Малагу, Аль-Раед та Борнмут.

Раніше повідомлялося, що Федерація футболу Туреччини призупинила всі професійні змагання через землетрус.