Україна

33-річний форвард міг би повернутися до київського Динамо.

Колишній нападник київського Динамо Артем Кравець відповів на запитання про те, чи повернувся б він до українського клубу, якби продовжував грати.

Нагадаємо, нещодавно 33-річний українець оголосив про завершення кар'єри через проблеми зі здоров'ям.

"Динамо — це команда мого життя, я половину свого життя провів у структурі клубу. Але планувати щось зараз дуже складно! У будь-якому разі я завжди буду фанатом Динамо", — написав Кравець у своєму Instagram у відповідь уболівальнику, який запитав футболіста про бажання повернутися до київського клубу.

Нагадаємо, Кравець є вихованцем Динамо, за яке він провів 144 матчі, забивши 43 м'ячі.