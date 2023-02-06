Англія

Іспанський наставник Сіті — про гру з Тоттенгемом.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував поразку від Тоттенгема в матчі АПЛ (0:1).

"У нас приваблива команда. Команди АПЛ завжди демонструють хороший футбол, ми намагаємося йти вперед і бути щедрими для наших уболівальників. Іноді це не працює, але я не можу скаржитися. Коли ви виграєте чотири титули АПЛ за п’ять років, ви не можете скаржитися на те, що ви зробили і як ви це зробили.

Ми намагаємося продовжувати це робити і вдосконалювати речі, які допоможуть нам у майбутньому. Але ми повертаємося до Манчестера. Приїзд до Лондона — це як поїздка до, я не знаю, північної Європи. Це 4 години 20 хвилин, чотири з половиною години, щоб дістатися до готелю. Я перепрошую, але це дуже виснажливо для гравців. Нам потрібно повернутися в Манчестер і підготуватися до гри проти Астон Вілли", — цитує Гвардіолу Goal.

Відео голу і огляд матчу Тоттенгем — Манчестер Сіті дивіться за посиланням.