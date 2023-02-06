Англія

Півзахисник змінить команду.

Півзахисник Ліверпуля Набі Кейта, скоріше за все, покине Ліверпуль на правах вільного агента майбутнім літом.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, англійський клуб та африканський гравець не можуть дійти згоди щодо нового контракту.

Стверджується, що в Набі Кейта зацікавлено багато клубів, проте він не має наміри переходити в Галатасарай. Повернення в Бундеслігу — можливе.

В цьому сезоні півзахисник провів 11 поєдинків, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Набі Кейта може замінити Беллінгема, якщо він залишить дортмундців.