Англія

Іспанець вважає, що його команда заслужила на перемогу.

Керманич Вулвергемптона Хулен Лопетегі прокоментував перемогу над Ліверпулем (3:0) в матчі АПЛ.

"Нам потрібні перемоги для досягнення нашої мети, а сьогодні ми грали з дуже сильною командою. Думаю, що у першому таймі ми їх переграли, забили два голи.

Іноді ти переграєш суперника, але не забиваєш, а у другому таймі вони виступили краще за нас. Ми сильно постраждали в перші 20-25 хвилин. Потім ми повернулися в гру після кількох змін і зробили рахунок більшим", — сказав Лопетегі.

У наступному матчі Ліверпуль зіграє проти Евертона 13 лютого.