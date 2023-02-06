Англія

Півзахисник може змінити клуб.

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі може перебратися з Манчестер Сіті в інший клуб майбутнім літнім трансферним вікном.

Як повідомляє видання Football Insider, іспанський півзахисник може попросити керівництво відпустити його в Барселону.

Стверджується, що Родрі може стати заміною для Серхіо Бускетса, який найближчим часом покине каталонську команду.

Зазначимо, що в поточному сезоні провів 31 поєдинок на клубному рівні, відзначившись голом та п'ятьма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Родрі встановив рекорд за кількістю передач та точних пасів за матч чемпіонату світу.