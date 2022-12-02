ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

У матчі проти японців іспанець віддав 215 передач, з яких точними виявились 204.

Збірна Іспанії у матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу в Катарі поступилася Японії (1:2).

У цьому матчі півзахисник збірної Іспанії Родрі зробив 215 передач своїм партнерам по команді, з яких точними виявились 204.

За інформацією OptaJose, це новий рекорд чемпіонатів світу з передач за один матч як мінімум з 1966 року.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Японія — Іспанія.