ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу
02 грудня 2022, 10:09
Родрі встановив рекорд за кількістю передач та точних пасів за матч ЧС
У матчі проти японців іспанець віддав 215 передач, з яких точними виявились 204.
Родрі, Getty Images
02 грудня 2022, 10:09
Збірна Іспанії у матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу в Катарі поступилася Японії (1:2).
У цьому матчі півзахисник збірної Іспанії Родрі зробив 215 передач своїм партнерам по команді, з яких точними виявились 204.
За інформацією OptaJose, це новий рекорд чемпіонатів світу з передач за один матч як мінімум з 1966 року.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Японія — Іспанія.