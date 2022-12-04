ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник збірної Іспанії прокоментував матч проти Марокко.

Збірна Іспанії готується до зустрічі проти Марокко в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі.

За кілька днів до важливого протистояння півзахисник "Фурії рохи" Родрі розповів про стан команди та наслідки, що мала поразка від Японії в останньому турі групового етапу.

"Ті десять хвилин проти Японії, коли ми пропустили два голи, були десятьма хвилинами повного колапсу нашої команди. Тренер попередив нас, що ми можемо вилетіти з чемпіонату світу, якщо будемо грати так і надалі. Ми проаналізували свою поведінку на полі та зробили правильні висновки.

Ми не будемо змінювати свій стиль гри через невдачу. Футбол складається з таких невдач та окремих успіх. Ми продовжуватимемо розвивати нашу філософію, знаючи, що в окремих матчах певні деталі мають більше значення. Ми зіграємо з холодною головою, але без зайвого ризику.

Марокко стали першими в своїй групі, вибили Бельгію. Вони мають дуже високі індивідуальні якості, і як колектив вони дуже наполегливо працюють. Нам потрібно буде проявити максимум зусиль, щоб перемогти їх", — заявив іспанський виконавець.

Матч Марокко — Іспанія відбудеться 6 грудня, о 17:00.