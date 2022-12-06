ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Іспанський хавбек поділився своїми думками після гри з Марокко.

Півзахисник збірної Іспанії Родрі прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі проти Марокко у серії післяматчевих пенальті.

"Ми очікували, що команда суперника знову всіма гравцями буде за лінією м'яча. Такий футбол дратує, бо важко грати.

Я хотів би пройти далі, хотів би, щоб вищі сили допомогли нам з пенальті, бо ми заслужили пройти далі. Ми віддали всі сили, але вийшло те, що вийшло.

Футбол не розуміє, що таке справедливість, він розуміє лише одне – коли м'яч у воротах. Незважаючи на те, що кажуть деякі люди, пенальті – це лотерея.

Я дякую всім, хто нас підтримував, ми віддали все, але перемогти не змогли", — наводить слова Родрі Mundo Deportivo.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Марокко — Іспанія.