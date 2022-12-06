Іспанський хавбек поділився своїми думками після гри з Марокко.
Родрі, Getty Images
06 грудня 2022, 22:57
Півзахисник збірної Іспанії Родрі прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі проти Марокко у серії післяматчевих пенальті.
"Ми очікували, що команда суперника знову всіма гравцями буде за лінією м'яча. Такий футбол дратує, бо важко грати.
Я хотів би пройти далі, хотів би, щоб вищі сили допомогли нам з пенальті, бо ми заслужили пройти далі. Ми віддали всі сили, але вийшло те, що вийшло.
Футбол не розуміє, що таке справедливість, він розуміє лише одне – коли м'яч у воротах. Незважаючи на те, що кажуть деякі люди, пенальті – це лотерея.
Я дякую всім, хто нас підтримував, ми віддали все, але перемогти не змогли", — наводить слова Родрі Mundo Deportivo.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Марокко — Іспанія.